Governo: Giacomoni (FI), Conte e M5s non mettano a rischio riforme

- "La più grande forma di rispetto della democrazia e degli elettori consiste proprio nell'esatto opposto di quanto sostenuto da Giuseppe Conte. Non è mantenendo in vita riforme palesemente sbagliate e pericolose per la ripresa del Paese che si realizza il principio di coerenza con il corpo elettorale. Le riforme non devono essere identitarie o di parte, ma utili ed efficaci. Non devono essere per l'edonismo del M5S ma per il bene dei cittadini". Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. "Non comprendere questa basica regola democratica è assai pericoloso. Il nuovo-vecchio corso del M5S parte da questo cortocircuito narrativo e ciò non rappresenta proprio un buon viatico - aggiunge -. La speranza è che i contrasti all'interno dei 5 stelle non mettano a rischio le riforme e con loro le risorse del Recovery plan e lo stesso governo Draghi". (com)