Cina: dopo la Siria, il ministro degli Esteri Wang fa tappa in Egitto e Algeria

- Dopo essere stato ricevuto ieri sera a Damasco dal presidente della Siria, Bashar al Assad, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi sarà nei prossimi giorni in Egitto e in Siria per un tour della regione che si concluderà il prossimo 20 luglio. Lo riferisce il “Global Times”, organo d’informazione controllato dal Partito comunista cinese. La visita in Medio Oriente e Nord Africa giunge dopo quella in Asia centrale. Dal 12 al 16 luglio, infatti, il capo della diplomazia di Pechino è stato in Turkmenistan, in Tagikistan e in Uzbekistan, dove ha avuto colloqui con i leader locali incentrati in particolare sulla cooperazione economica e sul dossier afgano.(Cip)