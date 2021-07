Cipro: ministro Esteri greco Dendias, non esiste soluzione a due Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non esiste una soluzione a due Stati a Cipro: lo ha ribadito il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, scrivendo su Twitter anche in vista della prossima visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan nella parte nord dell'isola del Mediterraneo orientale. Secondo Dendias, la proposta per la creazione di due Stati a Cipro è avanzata dai turchi ma "non rappresenta una soluzione al problema cipriota". "La soluzione alla questione cipriota è di unificare l'isola. Tutto il resto non è una soluzione; è qualcosa di contrario al diritto internazionale", ha affermato Dendias. Secondo il ministro ellenico, questa è anche la posizione del Consiglio di sicurezza dell'Onu su Cipro. Il capo della diplomazia di Atene ha inoltre sottolineato gli sforzi della Grecia per ampliare la cooperazione regionale, ad esempio tramite l'alleanza con l'Egitto, per un futuro comune di cooperazione. Dendias ha infine auspicato una maggiore presenza degli Usa nel Mediterraneo orientale. (segue) (Gra)