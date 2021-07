Rifiuti: Bernaudo (Li), la Tari va abolita, è solo un'odiosa patrimoniale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Roma continuiamo a pagare una tassa, anzichè una tariffa, per un servizio che non viene svolto". Così scrive in una nota Andrea Bernaudo, candidato sindaco di Liberisti italiani. "Nessun candidato a sindaco di Roma - spiega - ha il coraggio di fare quel che serve, o per motivi ideologici o per mantenere le clientele dei partiti che li sostengono. Noi, invece vogliamo chiudere il contratto con Ama e fare 5 bandi internazionali per la raccolta. Dobbiamo usare i soldi del 'Recovery Roma' e creare sinergie con le più importanti aziende del settore per installare 4 impianti a impatto zero sul modello di Copenaghen nei 4 punti cardinali della Capitale. Impianti amici dei romani che siano in grado di produrre energia e azzerare la Tari una tassa iniqua che va abolita, perchè è solo un'odiosa patrimoniale".(Com)