Uzbekistan: imposto obbligo vaccinale per numerose categorie di lavoratori

- Le autorità dell’Uzbekistan hanno deciso di imporre l’obbligo vaccinale per numerose categorie di lavoratori sopra i 18 anni di età. Lo scrive l’agenzia di stampa “Trend”, secondo cui la decisione è stata assunta al termine di una riunione allargata della Commissione speciale repubblicana sulla lotta contro il coronavirus. A vaccinarsi dovranno essere gli impiegati di tutti i servizi a contatto con il pubblico (uffici postali, filiali di banche, compagnie assicurative, uffici notarili, saloni di bellezza, negozi di parrucchieri) e di tutti gli esercizi commerciali (bar e ristoranti, negozi di prodotti per la casa, negozi di abbigliamento, farmacie); gli istruttori di corsi sportivi e palestre; i lavoratori di siti culturali e di aree ricreative; gli impiegati di hotel, ostelli e campeggi; i lavoratori di aziende pubbliche o private che si occupano di trasporto di passeggeri; insegnanti e personale scolastico; militari in servizio; operai delle telecomunicazioni; impiegati delle autorità della pubblica amministrazione; dipendenti di società di catering; agenti delle forze dell’ordine. Le autorità uzbeke hanno anche stabilito una tabella di marcia che prevede per le suddette categorie una prima dose di vaccino entro il primo settembre del 2021, la seconda entro il primo ottobre e un’eventuale terza dose entro il primo novembre prossimo.(Res)