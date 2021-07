Roma: operazione interforze in zona Esquilino e stazione Termini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E proprio grazie all'immediato intervento dei poliziotti di Esquilino, venerdì scorso, è stato bloccato ed arrestato M.N.S., afgano di 34 anni autore di una rapina ai danni di una ragazza. L'uomo, dopo aver sottratto il telefono cellulare alla vittima, che si trovava all'interno di un ristorante in via Buonarroti insieme ad un'amica, quando queste hanno reagito cercando di trattenerlo, le ha aggredite fuggendo via, ma è stato immediatamente bloccato dagli agenti intervenuti sul posto. Il malvivente, che risulta avere precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e vari alias, è risultato avere l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nella provincia di Napoli ed il divieto di dimora nel comune di Roma, e ora dovrà rispondere di rapina aggravata. (segue) (Rer)