Roma: operazione interforze in zona Esquilino e stazione Termini (3)

- Durante i servizi straordinari sono stati controllati 19 esercizi commerciali di cui 3 chiusi per 5 giorni per violazione sulla normativa Covid, 18 le sanzioni amministrative elevate e 7 i sequestri, di cui 6 a carico di ignoti per masserizie abbandonate. Sono stati controllati 242 veicoli e contestate 135 per infrazioni al codice della strada. Inoltre 1 cittadino somalo, sprovvisto di documenti, è stato accompagnato in ufficio per essere identificato e per ulteriori accertamenti. 1 persona è stata deferita all'Autorità giudiziaria per il reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. (segue) (Rer)