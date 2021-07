Roma: operazione interforze in zona Esquilino e stazione Termini (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ulteriori 5 persone di nazionalità straniera sono state indagate in stato di libertà a vario titolo: 2 per furto, 1 per inottemperanza al foglio di via obbligatorio, 1 per violazione dell'art 10 del D.L. 140/17 ed un cittadino di nazionalità ivoriana per resistenza a Pubblico Ufficiale , minacce e rifiuto di fornire le proprie generalità. Infine 2 cittadini stranieri sono stati accompagnati negli uffici di polizia rispettivamente dagli agenti del commissariato Esposizione, per approfondimenti della posizione sul territorio nazionale presso l'Ufficio immigrazione e dai militari della Guardia di finanza per notificare, ad uno dei due, un decreto prefettizio di revoca della misura di accoglienza di marzo scorso. (Rer)