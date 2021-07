Roma: Raggi, con lavori riqualificazione Villa Carpegna diventa più bella e vivibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Villa Carpegna diventa sempre più bella e vivibile. Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Sono stata lì ieri con tanti cittadini. Insieme abbiamo potuto vedere come sono stati riqualificati i viali sconnessi - aggiunge - l’affaccio panoramico, il verde. I bambini invece hanno testato l’area giochi che è stata migliorata con l’installazione di un’altalena doppia mista, una torretta con scivolo doppio, e altri giochi. l lavori di riqualificazione della villa sono iniziati nella primavera dello scorso anno. A quel primo intervento sono seguiti, appunto, un appalto di rifacimento viali, la riqualificazione dell’area ludica, operazioni sul verde e con l'ufficio decoro sono stati puliti tutti gli intonaci e i muri. Sono diversi gli investimenti che abbiamo effettuato per le nostre aree verdi, le alberature, le ville, i giardini, le aree ludiche. Non ci fermiamo e lavoriamo per rendere questi spazi sempre più accoglienti. Ringrazio l’assessora alle politiche ambientali Laura Fiorini; l’assessore alle Politiche ambiente, Decoro Urbano, Mobilità e Trasporti del Municipio XIII, Emanuele Penna e l’architetto che ha curato il progetto, Simonetta De Ambris per il lavoro svolto". (Rer)