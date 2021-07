Austria: cancelliere Kurz, aiuteremo le popolazioni colpite dalle alluvioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha promesso che sarà fornita tutta l'assistenza necessaria alle popolazione colpite dalle pesanti piogge e dalla alluvioni. Kurz, scrivendo su Twitter, ha evidenziato che le forti piogge hanno causato molti danni in diverse aree dell'Austria e ha voluto ringraziare "tutti i servizi di emergenza e i volontari che stanno facendo di tutto per aiutare". "Non lasceremo soli coloro che sono stati colpiti e li sosterremo nella ricostruzione", ha dichiarato il cancelliere austriaco. Dopo aver duramente colpito la Germania occidentale, il Belgio e i Paesi Bassi, le violente piogge hanno provocato danni significativi nelle scorse ore anche in Austria, nella Baviera ed in Svizzera.(Geb)