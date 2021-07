Energia: oggi riunione Paesi Opec+, possibile intesa su aumento produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà oggi alle 12:00 in video conferenza la riunione ministeriale dei Paesi dell'Opec+ per discutere dell'accordo sull'incremento della produzione di petrolio. Durante i colloqui precedenti tra i membri dell'’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) e gli altri Stati al di fuori del cartello avvenuto a inizio luglio non è stato raggiunto un accordo per l'incremento della produzione di 400.000 barili di petrolio al giorno tra i mesi di agosto e dicembre 2021. In particolare, gli Emirati Arabi Uniti hanno considerato l'incremento della produzione previsto basso. (segue) (Res)