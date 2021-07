Energia: oggi riunione Paesi Opec+, possibile intesa su aumento produzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno l'Opec+ ha concordato tagli record alla produzione di quasi 10 milioni di barili al giorno (bpd), come misura per contrastare la doppia crisi derivante dal crollo dei prezzi del petrolio e dalle conseguenze della pandemia di Covid-19. I tagli sono stati in seguito ridotti nei mesi successivi a circa 5,8 milioni di barili di petrolio al giorno. La posizione emiratina sarebbe legata ai forti investimenti di Abu Dhabi per aumentare la propria capacità produttiva. Nel richiedere di ricalcolare la base di partenza per i tagli gli Emirati non sono soli: altri Paesi tra cui Azerbaigian, Kazakhstan, Kuwait e Nigeria hanno infatti richiesto di farlo dopo la conclusione dell'accordo dello scorso anno. Per essere approvate, le decisioni dell'Opec devono essere unanimi. (segue) (Res)