Energia: oggi riunione Paesi Opec+, possibile intesa su aumento produzione (3)

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno tuttavia spiegato di aver criticato la proposta di mantenere gli attuali livelli di produzione fino al dicembre del 2022, affermando che il mercato attualmente necessita di un aumento nella produzione di petrolio "senza condizioni" a partire da agosto, secondo quanto si legge in una nota diramata dal ministero emiratino dell’Energia e delle Infrastrutture dopo il fallimento dei colloqui del 5 luglio scorso. Nella nota il ministero ribadisce che gli Emirati “sono sempre stati tra i membri più impegnati a rispettare gli accordi Opec e Opec+, e con l’attuale accordo biennale il rispetto ha raggiunto il 103 per cento”. Il mercato mondiale del greggio “ha un bisogno tangibile di un aumento della produzione”, prosegue il comunicato, e gli Emirati sostengono tale aumento per il periodo compreso tra agosto e dicembre, “senza alcuna condizione”. “Purtroppo, il comitato ministeriale dell’Opec+ ha proposto una sola opzione, ovvero un aumento della produzione condizionato all’estensione dell’accordo attuale fino a dicembre 2022, e questo è un accordo ingiusto per gli Emirati dal punto di vista della base di riferimento delle quote di produzione”, afferma la nota. La soglia di base usata per il calcolo della quota risale infatti all'ottobre 2018, e gli Emirati rivendicano attualmente una capacità produttiva molto più elevata. (Res)