Vacanze: Coldiretti-Ixè, tre italiani su quattro nei piccoli borghi (4)

A garantire l'ospitalità nei piccoli centri è soprattutto – rileva Coldiretti - una rete composta da 24mila strutture agrituristiche con 253 mila posti letto e quasi 442 mila posti a tavola. Gli agriturismi spesso situati in zone isolate della campagna in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all'aperto, sono forse i luoghi dove è più facile, nell'estate del Covid, garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche. "La vacanza nei piccoli borghi - afferma il presidente di Coldiretti Ettore Prandini -, da sempre fortemente caratterizzati dalla presenza dell'agricoltura, rappresenta un esempio di turismo sostenibile prezioso per il sistema Paese che, se adeguatamente valorizzato, può diventare una risorsa strategica per il rilancio economico e occupazionale dopo la crisi causata dall'emergenza sanitaria".