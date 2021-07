Roma: fermata banda di rapinatori a San Giovanni, altri due arrestati a Borghesiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver fermato ieri, una banda di 3 rapinatori, che imperversava in zona San Giovanno, i carabinieri hanno bloccato e arrestato altri due scippatori alla Borghesiana. E’ stato vittima di un’aggressione improvvisa e violenta, il 18enne romano che ieri sera si trovava in attesa alla fermata della metro C “Bolognetta” e che è stato messo nel mirino di due ragazzini, un romano di 14 anni e uno di origini albanesi di 15 anni, entrambi studenti e conosciuti alle forze dell’ordine. I due minori lo hanno violentemente picchiato allo scopo di derubarlo del portafogli e degli occhiali che aveva con sé, ma lui è riuscito a divincolarsi e a fuggire, riuscendo a contattare telefonicamente i genitori e a dare l’allarme. (segue) (Rer)