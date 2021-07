Roma: fermata banda di rapinatori a San Giovanni, altri due arrestati a Borghesiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo i responsabili sono scappati, facendo momentaneamente perdere le loro tracce. Sul posto, dopo pochi minuti, è arrivata una pattuglia dei carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca: i militari hanno subito attivato i soccorsi per la vittima e, raccolta la descrizione dei fuggitivi, si sono messi sulle loro tracce, scovandoli a poca distanza dalla fermata della metro. I minorenni sono stati arrestati e portati in caserma con le accuse di tentata rapina aggravata in concorso e lesioni personali. Dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti in un Centro di prima accoglienza della Capitale in attesa del rito direttissimo. Il 18enne, trasportato al Policlinico di Tor Vergata, è stato trattenuto in osservazione dopo una serie di accertamenti strumentali. (segue) (Rer)