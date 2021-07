Roma: fermata banda di rapinatori a San Giovanni, altri due arrestati a Borghesiana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo ieri, i carabinieri avevano messo fine allle scorribande di quelli che erano diventati il terrore del quartiere San Giovanni perché nottetempo prendevano di mira i minorenni rapinandoli dei loro averi. Nella tarda serata dell'altro ieri, tre cittadini egiziani di età compresa tra 19 e 31 anni, tutti già conosciuti alle forze dell’ordine, sono stati scoperti e denunciati a piede libero dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma, coadiuvati dai militari della Stazione Roma San Giovanni, con l’accusa di rapina aggravata in concorso. I tre, pochi minuti prima, avevano accerchiato un ragazzo romano di 16 anni mentre camminava in via di San Giovanni in Laterano e, dopo averlo spintonato, lo hanno derubato di una collana in oro, fuggendo subito dopo a piedi. (segue) (Rer)