Business news: ministro del Commercio Indonesia, pronti a diventare hub regionale di produzione vaccini

- La campagna di vaccinazione contro il Covid-19 è un passaggio imprescindibile nella ripresa economica globale e con questo obiettivo l'Indonesia è pronta a diventare un hub di produzione di vaccini. Lo ha detto il ministro indonesiano del Commercio, Muhammad Lufti, che nel suo intervento odierno all'evento "B20 Business event" organizzato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse) ha incoraggiato i leader del G20 a perseguire questo obiettivo in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). "E' fondamentale stabilire un hub produttivo di vaccini in ogni regione del mondo e l'Indonesia è pronta a farlo nel sud-est asiatico", ha detto Lufti, per il quale questo passaggio rientra in una più ampia "strategia comune per accelerare le vaccinazioni e far ripartire gli scambi commerciali", incentivando investimenti e creando occasioni di business in grado di risollevare la performance economica globale. (Res)