Business news: Siria, governo aumenta prezzo diesel e pane, peggiora la crisi economica

- Il governo della Siria ha deciso di aumentare, questo fine settimana, i prezzi di carburante e pane, aggravando la crisi economica in cui versano da tempo diverse famiglie siriane. Lo riferisce il quotidiano panarabo "Al Arabi al Jadid". Il ministero del Commercio interno e della Protezione dei consumatori di Damasco ha infatti aumentato il prezzo del diesel a 500 lire siriane al litro (33 centesimi di euro al tasso di cambio ufficiale), dopo che questo era stato fissato in precedenza a 180 lire al litro per la maggioranza dei settori e a 135 lire per i forni (rispettivamente dodici e nove centesimi di euro). Il prezzo del pane, precedentemente fissato a 100 lire per la quantità di riferimento, è stato raddoppiato fino a raggiungere le 200 lire (13 centesimi di euro). Secondo le Nazioni Unite, la maggioranza dei siriani vive attualmente sotto la soglia di povertà, e 12,4 milioni di persone soffrono di insicurezza alimentare. (Res)