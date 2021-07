Business news: Marocco, nuovo obiettivo per ridurre del 45,5 per cento le emissioni di gas serra entro 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco ha fissato un nuovo obiettivo relativo alla riduzione delle emissioni di gas serra in linea con la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc). Lo riferisce un comunicato stampa del ministero dell’Energia, delle Miniere e dell’Ambiente, fissando il nuovo obiettivo del Regno a una riduzione del 45,5 per cento delle emissioni entro il 2030. Il ministero ha ricordato che il Marocco ha presentato, il 22 giugno scorso, il suo contributo a livello nazionale al Segretario dell’Unfccc costituito da 61 progetti, 27 dei quali godono del sostegno internazionale. I progetti coprono sette settori: energia elettrica, industria (fosfati e produzione di cemento), edilizia abitativa, trasporti, rifiuti, agricoltura e gestione del territorio, per un costo complessivo stimato a 38,8 miliardi di dollari. (Mar)