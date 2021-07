Business news: Algeria, presidente associazione esportatori, nel 2021 export non petrolifero per 5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest’anno l’Algeria dovrebbe esportare prodotti diversi dagli idrocarburi per circa 5 miliardi di dollari. Lo ha detto il presidente dell’Associazione nazionale degli esportatori algerini (Anexal), Ali Bey Nasri, durante un’intervista rilasciata all’emittente radiofonica “Channel 1”. L’Algeria è sulla buona strada nel percorso della crescita delle esportazioni nel settore diverso dagli idrocarburi, mentre il piano di ripresa economica mira a raggiungere i 5 miliardi di dollari all’anno. Questo obiettivo sarà raggiunto “al 90 per cento nel 2021”, ha detto, sottolineando che “nei primi cinque mesi dell’anno in corso sono stati generati introiti per 1,55 miliardi di dollari”. Nel 2020, le entrate derivanti dall’esportazione di datteri sono state parti a 71 miliardi di dollari e quest’anno potrebbero raggiungere i 100 milioni di dollari, ha aggiunto. Inoltre, grazie agli investimenti nel settore agricolo, il Paese nordafricano è passato dalle 600mila palme da dattero nel 2014 a 1,1 di palme. I prodotti esportati dall’Algeria, oltre agli idrocarburi, sono: acciaio, cemento, pneumatici e datteri, ha concluso Nasri. (Ala)