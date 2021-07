Business news: Qatar-Corea del Sud, siglato accordo ventennale per importazione gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar e la Corea del Sud hanno siglato un accordo per la fornitura a Seul di due milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto (Gnl) all’anno, per un periodo di 20 anni. Secondo quanto riferisce la qatariota Qatar Petroleum (Qp), le esportazioni di gas dirette verso il Paese asiatico prenderanno il via nel gennaio 2025, e saranno consegnate alla stazione di raccolta per il Gnl della compagnia nazionale Kogas. Secondo Saad bin Sherida al Kaabi, ministro di Stato per gli Affari energetici del Qatar e amministratore delegato di Qp, l’emirato “è il principale fornitore di Gnl della Corea del Sud”. (Res)