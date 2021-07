Business news: Algeria e Niger concludono accordo per aprire le frontiere e incoraggiare gli scambi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria e Niger hanno trovato un accordo per riaprire le frontiere e incoraggiare gli scambi commerciali tra i due Paesi. Lo ha dichiarato ieri il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, durante la conferenza stampa tenuta in occasione della visita del presidente del Niger, Mohamed Bazoum. L’incontro bilaterale ha riguardato principalmente il tema economico, il particolare l’apertura delle frontiere in grado di favorire gli scambi commerciali. Altri argomenti trattati durante il colloquio sono stati la cooperazione nel campo della sicurezza, le condizioni dei lavoratori Nigerini in Algeria, nonché l’istruzione dei numerosi studenti provenienti dal Niger che studiano in Algeria. (Ala)