Business news: Nigeria, Senato approva nuova versione della riforma petrolifera

- Il Senato della Nigeria ha approvato oggi una nuova versione del disegno di legge sulla riforma dell’industria petrolifera, dopo che ciascuna delle due camere del parlamento ha di recente votato determinati emendamenti del testo. Nella nuova versione del documento c'è anche l'accettazione della clausola che prevede di imporre alle società estrattive di versare il 3 per cento delle loro spese operative finanziando la creazione di “trust” comunali a beneficio delle comunità residenti nelle regioni di attività, mentre in precedenza era stata approvata una quota del 5 per cento. Altri importanti punti di disaccordo nella normativa vertevano su chi è autorizzato a importare carburante e quale somma di denaro dovrebbe essere destinata allo sviluppo di giacimenti "di frontiera", che si trovano per lo più nel nord della Nigeria. Prima dell'ultimo voto, tenuto lo scorso 1 luglio, il Senato aveva tenuto una sessione a porte chiuse con il ministro di Stato per il Petrolio, Timipre Sylva e l'amministratore delegato della compagnia di stato Nigerian National Petroleum Corporation (Nnpc), Mele Kyari. Presentato la prima volta nel 2008, il Petroleum Industry Bill (Pib) rappresenta la revisione più completa del quadro giuridico per il settore del petrolio e del gas in Nigeria dagli anni ‘60, quando l'industria locale ha avviato le sue operazioni commerciali. Per il governo obiettivo della riforma è di promuovere lo sviluppo dell’industria petrolifera e del gas nigeriana in modo da garantire una diversificazione economica capace di proteggere il Paese da future crisi. (Res)