Business news: ministero Ambiente Cina, mercato pronto ad avviare lo scambio delle emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato cinese è pronto ad avviare le negoziazioni per lo scambio di emissioni di gas a effetto serra (Emission trading scheme, Ets) previsto per questo mese. Lo ha annunciato il ministero dell'Ecologia e dell'ambiente della Cina, che ha definito il mercato di scambio "un importante strumento politico per promuovere uno sviluppo sostenibile". Il programma è stato presentato lo scorso febbraio nell'ambito dell'impegno della Cina a conseguire l'obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2060. Il progetto riguarderà 2.267 centrali elettriche, che lo scorso anno hanno contribuito alle emissioni annuali di anidride carbonica del Paese per quasi il 40 per cento. In una fase successiva, le imprese di specifici settori che emettono un minimo di 24 mila tonnellate di carbonio equivalente saranno autorizzate a entrare nel mercato dello cambio di emissioni. (Cip)