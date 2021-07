Business news: al via operazioni impianto per importazione Gnl di Al Zour

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impianto per l’importazione del gas costruito nella regione di Al Zour, in Kuwait, il più vasto nella regione, riceverà questa mattina il primo carico di gas naturale liquefatto (Gnl). Secondo il quotidiano kuwaitiano “Al Anbaa”, la Compagnia kuwaitiana per le industrie petrolifere integrate (Kipic) ha completato i lavori dell’impianto, costruito dalla compagnia sudcoreana Hyundai e dalla Korea Gas Company. Con una capacità di 22 milioni di tonnellate all’anno, comprenderà otto serbatoi di stoccaggio con una capacità di 225 mila metri cubi, responsabili dell’importazione e della rigassificazione di fino a 3.000 tonnellate di Gnl al giorno. (Res)