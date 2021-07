Business news: Egitto, firmati quattro nuovi contratti in esplorazione e sfruttamento oro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio e delle Risorse minerarie dell'Egitto, Tarek El Molla, ha partecipato alla firma di quattro nuovi contratti per esplorare e sfruttare l'oro e i minerali associati in 15 nuovi settori tra l'Autorità generale egiziana per le risorse minerarie e le società australiana Centamin e la canadese B2 Gold, con investimenti previsti superiori a 17 milioni di dollari. Lo riferisce un comunicato stampa dal ministro del Petrolio e delle Risorse minerarie egiziane. Il numero di aziende che hanno firmato contratti nell'esplorazione dell'oro dal 2020 è di 10 aziende internazionali e locali in 56 settori, con investimenti superiori a 47 milioni di dollari. (Cae)