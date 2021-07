Business news: Arabia Saudita, raddoppiato il numero degli operatori virtuali di rete mobile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione saudita per la comunicazione e l’informazione tecnologica ha annunciato di aver conferito le licenze a due nuovi operatori virtuali di rete mobile (Mvno). Lo rende noto il quotidiano saudita “Arab News”, secondo il quale i Mvno nel Regno sarebbero ora quattro. Le aziende con licenze Mvno possono fornire agli utenti una gamma di servizi, tra cui chiamate vocali, internet, sms, segreteria telefonica e servizi multimediali. Non possiedono frequenze proprie e, per operare, affittano l'infrastruttura dai fornitori esistenti. (Res)