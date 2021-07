Business news: Medio Oriente, Google recluta 12 società dell’area per acceleratore di start-up

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Google ha selezionato dodici start-up, provenienti da sei Paesi e in rappresentanza di sette diversi settori, per entrare a far parte dell’acceleratore di start-up "Google for Start-up Accelerator Middle East and North Africa". Lo riferisce il quotidiano emiratino "The National". Il programma di accelerazione, per il quale possono richiedere finanziamenti per le start-up tecnologiche in fase “seed” o “serie A”, si svolgerà virtualmente da questa settimana fino alla fine di settembre 2021. Le start-up selezionate rappresentano i settori automobilistico, agricolo, fitness, fintech, immobiliare, e-commerce e intrattenimento. (Res)