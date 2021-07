Business news: Opec, a giugno petrolio Algeria aumentato di 4,5 dollari al barile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi del Sahara Blend, il greggio di riferimento algerino, sono aumentati lo scorso giugno di 4,5 dollari al barile, sostenuti in particolare dall'aumento della domanda sui mercati internazionali. Lo riferisce l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) nel suo ultimo rapporto mensile. La media mensile dei prezzi del greggio algerino è infatti passata da 67,81 dollari al barile lo scorso maggio a 72,31 dollari a giugno, ovvero un aumento del 6,6 per cento. Il prezzo del greggio algerino è stabilito in funzione del Brent, greggio di riferimento del mare del Nord, quotato sul mercato di Londra con un premio aggiuntivo per le sue qualità fisico-chimiche, apprezzate dai raffinatori. L'aumento del Sahara Blend giunge nel contesto di un'evoluzione generalmente positiva - lo scorso giugno - dei prezzi sul mercato del petrolio mondiale: il prezzo medio del paniere Opec è aumentato di 4,98 dollari (+7,4 per cento) rispetto a maggio, per stabilizzarsi a 71,89 dollari al barile. Si tratta del livello di prezzi più alto raggiunto dal mese di ottobre 2018. Secondo il rapporto, gli investitori mostrano ancora maggiore ottimismo rispetto alle prospettive per la ripresa della domanda di petrolio, a fronte della previsione di un mercato mondiale più ristretto nel secondo semestre 2021. A giugno la produzione petrolifera algerina ha raggiunto i 901 mila barili al giorno, segnando un lieve calo di 10 mila barili rispetto alla produzione media di maggio (891 mila barili al giorno). Da parte loro, i Paesi dell'Opec hanno prodotto a giugno 26,034 milioni di barili al giorno, contro i 24,448 milioni di maggio, in aumento di 586 mila barili al giorno, secondo fonti secondarie. (Ala)