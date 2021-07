Business news: Algeria, la siccità ostacola i piani per ottenere l’autosufficienza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autosufficienza alimentare è una delle preoccupazioni più importanti del governo dell’Algeria, attualmente alle prese con una siccità che colpisce da anni l’Africa del Nord. A causa di questa situazione naturale, l’Algeria è riuscita a realizzare solo due terzi del suo obiettivo di autosufficienza, mentre il Paese produttore di petrolio continua a essere indietro nella produzione cerealicola. Nonostante il ministro dell’Agricoltura, Abdelhamid Hamdani, abbia indicato che il Paese ha realizzato il 70 per cento dei suoi bisogni alimentari, certi prodotti strategici – come il frumento – restano lontani dagli obiettivi prefissati. Il settore genera attualmente l’equivalente del 12 per cento del Pil nazionale, e fornisce più di 2,5 milioni di impieghi diretti nel Paese. Per stimolarlo, il governo ha lanciato una nuova road map relativa al periodo 2020-2024. La strategia mira a ridurre il conto delle importazioni alimentari di 2,5 miliardi di dollari, prendendo di mira prodotti come il grano tenero, l’olio vegetale, lo zucchero, il mais, il pomodoro industriale e le sementi di patate. “Il governo ha deciso di concentrarsi, nella sua strategia per il 2024, sugli investimenti nel grande Sahara, in particolare nell’ambito dell’agricoltura industriale strategica”, ha detto Hamdani, in un’intervista alla radio nazionale algerina. (Ala)