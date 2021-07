Business news: Nigeria-Russia, ambasciatore Yibaikwal invita a rilanciare scambi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Nigeria e Russia hanno interesse a promuovere una maggior cooperazione commerciale ed economica fra i loro Paesi perché questa offre enormi opportunità di penetrazione nel mercato internazionale e di reciproca crescita. Lo ha sostenuto l'ambasciatore nigeriano in Russia, Abdullahi Yibaikwal, osservando che il volume degli scambi tra i due Paesi è ad oggi molto basso, pari a meno di 1 miliardo di dollari. Il diplomatico si è espresso in occasione della Russia-Nigeria Business Conference a Mosca, organizzata dalla Nigerians in Diaspora Organization (Nido) in Russia e dalla Camera di commercio e dell'industria. "La Nigeria ha un enorme mercato per i prodotti russi e ci aspettiamo che l'economia cresca rapidamente con l'impegno del commercio e degli investimenti tra entrambi i Paesi", ha detto, affermando che il governo del presidente Muhammadu Buhari intende stabilire forti legami economici con tutti i Paesi per sfruttare le risorse umane e naturali del Paese africano, e hche a individuato fra le aree prioritarie di investimento in Nigeria i settori dell'agricoltura, produzione, minerali solidi, servizi, edilizia e immobiliare, petrolio e gas. (Res)