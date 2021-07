Business news: Commissione Ue propone misure sui visti per viaggi brevi da Bangladesh, Iraq e Gambia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha proposto al Consiglio dell'Unione europea di adottare misure restrittive temporanee sui visti per soggiorni di breve durata per i richiedenti il visto che sono cittadini del Bangladesh, dell'Iraq e del Gambia. In base al codice dei visti rivisto in vigore dal febbraio 2020, la politica dell'Ue in materia di visti per soggiorni di breve durata è collegata alla cooperazione con i Paesi partner per la riammissione dei propri cittadini che non hanno il diritto di soggiornare nell'Ue. Secondo la Commissione, le proposte adottate oggi mirano a migliorare la cooperazione dei tre Paesi con gli Stati membri in materia di riammissione dal momento che il rimpatrio e la riammissione effettivi, nonché il reinserimento sostenibile, sono "elementi essenziali" di partenariati migratori globali, equilibrati, su misura e reciprocamente vantaggiosi con i Paesi al di fuori dell'Ue. (Beb)