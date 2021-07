Business news: Costa d'Avorio, Air France ambisce a rafforzare segmento merci dopo buoni risultati in periodo pandemico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea francese Air France intende mantenere il suo traffico merci con l'Africa, attività che durante la pandemia di Covid-19 ha registrato un aumento significativo di voli cargo, accelerando al contempo nel segmento passeggeri e con un occhio di riguardo alla Costa d'Avorio. Sono queste le ambizioni della compagnia illustrate a "Jeune Afrique" dal vicedirettore generale per il commercio e le vendite Henri De Peyrelongue, che ha sottolineato in particolare come Air France abbia accentuato il servizio di voli cargo proprio in Costa d'Avorio, dove il gruppo è uno degli azionisti di Air Côte d'Ivoire. "Alcune aziende hanno deciso di non svolgere più l'attività cargo. Durante la crisi, c'era una forte domanda in quest'area e questo ha creato un'attività generatrice di entrate. Sul continente e ad Abidjan, abbiamo una grande offerta che continueremo", ha spiegato l'imprenditore, di recente in visita ad Abidjan insieme al vicedirettore generale di Air France, Henri Hourcade. Il gruppo intende di fatto concentrarsi su due segmenti, il trasporto di vaccini e di altre merci, ambiti nei quali la Costa d'Avorio si dimostra un prezioso alleato. Il Paese è infatti la prima destinazione africana in termini di traffico passeggeri con oltre 580 posti giornalieri sulla linea di Air France, dove Abidjan è seguita da Dakar, Bamako e Johannesburg sulla lista delle destinazioni più frequentate. (Frp)