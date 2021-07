Business news: Congo-Kinshasa, Fmi approva programma di credito da 1,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha convalidato il programma di credito a beneficio delle autorità della Repubblica democratica del Congo (Rdc), che riceveranno 1,5 miliardi di dollari in tre anni, di cui il primo di 217 milioni di dollari in agenda nei prossimi giorni. L'impegno al credito è una grande vittoria del presidente Felix Tshisekedi, sottolinea "Rfi", per la quale sarà ora tuttavia necessario provare all'organismo la capacità del governo ad attuare le riforme necessarie. Un impegno che richiede un budget realistico in termini di spese, e di controllare il quadro macroeconomico, il deficit pubblico, le riserve valutarie, rispettare le procedure di appalto, ripristinare l'Iva; l'Fmi chiede anche di razionalizzare il sistema fiscale e parafiscale, di far prova di maggiore trasparenza pubblicando tutti i contratti minerari, e perfino di riformare il sistema pensionistico. (Res)