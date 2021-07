Business news: 49 Paesi riceveranno 25 milioni di dosi di vaccino dagli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 49 Paesi africani riceveranno 25 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19 donate dagli Stati Uniti, con le prime spedizioni previste in Burkina Faso, Gibuti ed Etiopia già nei prossimi giorni. Lo ha annunciato Gayle Smith, coordinatore del dipartimento di Stato Usa per la lotta al Covid-19 e la salute globale. "In collaborazione con l'Unione africana e Covax, gli Stati Uniti sono orgogliosi di donare 25 milioni di vaccini contro il Covid-19 a 49 Paesi africani. L'amministrazione (del presidente Joe) Biden si impegna a guidare la risposta globale alla pandemia fornendo vaccini sicuri ed efficaci al mondo", ha dichiarato Smith in una nota, precisando che quasi un milione di dosi del vaccino Johnson & Johnson (J&J) saranno consegnate in Burkina Faso, Gibuti ed Etiopia nei prossimi giorni, mentre il resto sarà spedito nelle prossime settimane. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è impegnato a condividere 80 milioni di vaccini prodotti negli Stati Uniti con Paesi di tutto il mondo per accelerare la campagna di vaccinazione specialmente nei Paesi in via di sviluppo. Il programma di condivisione delle dosi tramite il meccanismo Covax ha finora spedito 121 milioni di dosi a 136 Paesi per lo più a basso e medio reddito, ben al di sotto dei suoi obiettivi originari, a causa dei vincoli di approvvigionamento da quando l'India ha sospeso le esportazioni di vaccini. L'Africa ha registrato un'impennata del 43 per cento nei decessi per Covid-19 la scorsa settimana, come affermato ieri dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), a causa soprattutto della diffusione della variante Delta. (Nys)