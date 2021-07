Business news: governo gibutino annuncia privatizzazione parziale di Djibouti Telecom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Gibuti ha annunciato l'avvio della procedura di parziale privatizzazione del suo operatore di telecomunicazioni nazionale, Djibouti Telecom. Il progetto, riferisce l'esecutivo in un comunicato, prevede la cessione di "una quota minoritaria e significativa della sua partecipazione" nella compagnia ad un "partner chiave strategico", nel quadro di una più ampio piano che mira a modernizzare l'economia gibutina e a riorganizzare le sue imprese. Secondo i dati della Banca mondiale Djibouti Telecom, uno degli ultimi monopoli nazionali in Africa, conta circa 410 mila abbonati di telefonia mobile, e anche se nella nota il governo di Gibuti non ha precisato quanto prevede di guadagnare dalla vendita della sua quota ha tenuto a precisare che l'operatore "ha l'ultima generazione di asset di telecomunicazione, compresa la creazione di una rete 4G, nonché un'infrastruttura di atterraggio (aeronautico) molto importante, con dodici cavi sottomarini ad alta capacità". Questo piccolo Paese del Corno d'Africa di meno di un milione di abitanti è l'ultimo della regione ad aprire il suo settore delle telecomunicazioni ad investitori privati. Il progetto, per il quale le autorità ritengono l'operatore "strategico per collegare la sub-regione", cade infatti ad un mese esatto dall'analoga operazione condotta dalla vicina Etiopia. Lo scorso 14 giugno il governo etiope ha lanciato la procedura di gara per la proposta vendita di una quota del 40 per cento nel vettore statale Ethio Telecom a investitori privati, parte del più ampio piano del governo per aprire l'economia del Paese del Corno. (Res)