Business news: Libano, Fondo monetario stanzierà fondi per 800 milioni di dollari a tasso zero

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) stanzierà "entro due mesi" oltre 800 milioni di dollari al Libano come parte del il suo programma per aumentare le assegnazioni in diritti speciali di prelievo (Dsp). Lo ha detto il direttore esecutivo dell'Fmi, Mahmoud Mohieldin, durante un incontro con il capo dello Stato, Michel Aoun. Questi fondi sono attesi con ansia dal Paese dei cedri che sta attraversando una profonda crisi socio-economica e finanziaria e le cui riserve valutarie della Banca centrale hanno raggiunto un livello allarmante. Lo scopo di questo stanziamento in Dsp è aiutare i Paesi membri a far fronte alle conseguenze della pandemia di Covid-19, aumentando le riserve della Banca centrale e quindi consentendo ai paesi di accedere a finanziamenti aggiuntivi, a tasso zero. Nel corso dell'incontro, il presidente libanese ha sottolineato che "un nuovo piano di rilancio economico che comprende riforme legislative che garantiscano la trasparenza sarà attuato in Libano dopo la formazione del nuovo governo". La questione degli aiuti internazionali al Libano è stata sollevata anche nel corso di un incontro fra Aoun e il consigliere per gli Affari nordafricani e mediorientali del presidente francese Emmanuel Macron, Patrick Durel, durante il quale sono stati esaminati i preparativi per la terza conferenza internazionale a sostegno del Libano, organizzata su iniziativa di Parigi. Questa conferenza era inizialmente prevista per il 20 luglio, ma si svolgerà il 4 agosto, giorno del primo anniversario della duplice esplosione nel porto di Beirut. (Res)