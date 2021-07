Business news: Giordania, siglati con Banca mondiale accordi per finanziamenti da 853,75 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Giordania e la Banca mondiale hanno siglato tre accordi volti a finanziare diversi progetti prioritari nel Paese mediorientale, per un valore complessivo di circa 853,75 milioni di dollari. Secondo quanto afferma una nota del ministero della Pianificazione e della Cooperazione internazionale di Amman, scopo delle intese è sostenere gli sforzi del governo nel campo della protezione sociale, realizzare l’agenda delle riforme economiche, sostenere la ripresa economica sostenendo la continuità dei programmi di occupazione e la creazione di posti di lavoro nel settore privato. Alla sigla degli accordi hanno partecipato il ministro della Pianificazione giordano, Nasser Shraideh, il direttore del dipartimento per il Mashreq (il Levante arabo) presso la Banca mondiale, Saroj Kumar Jha, e la rappresentante residente della Banca in Giordania, Holly Benner. (Res)