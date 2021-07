Business news: Libano, società francese avvia riciclo cereali abbandonati dopo esplosione 4 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società francese Recygroup International ha dichiarato di aver iniziato il processo per riciclare tonnellate di cereali abbandonati al porto di Beirut dopo l’esplosione del 4 agosto 2020. Lo rende noto il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, secondo il quale i cereali avranno una “seconda vita” e saranno trasformati in compost per l’agricoltura. Con un finanziamento pubblico dalla Francia per un importo di 1,3 milioni di euro, la società ha iniziato le operazioni al porto e si aspetta di trovare tra le 20 mila e le 30 mila tonnellate di cereali. “Pensiamo di poter lavorare questa quantità di cereali nel giro di tre o quattro mesi”, ha dichiarato Christophe Deboffe, co-fondatore di Recygroup. La metà dei cereali “sarà sottoposta a una cernita grazie a un setaccio industriale che è stato installato in prossimità dei silos”, ha aggiunto Deboffe. (Lib)