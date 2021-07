Business news: droni israeliani per rafforzare la sicurezza a Expo 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I droni della società israeliana Airobotics contribuiranno ad aumentare la sicurezza del sito di Expo Dubai e dei suoi visitatori. La polizia di Dubai, infatti, utilizzerà il sistema "drone in a box" per aumentare la sicurezza e ridurre i tempi di risposta alle emergenze, secondo quanto annunciato da Airobotics, che ha sede a Petah Tikva, in Israele. Lo riferisce il quotidiano israeliano "Jerusalem Post". I velivoli senza pilota saranno dispiegati in tutta la città durante l’Esposizione universale che avrebbe dovuto tenersi nel 2020, ma che è stata rinviata a partire dal primo ottobre di quest’anno a causa della pandemia. Il sistema Aerobotics sostituirà il personale di sicurezza, con una flotta di droni autonoma veloce ed efficiente che può essere schierata ovunque a basso costo. Il sistema ridurrà i tempi di risposta della polizia per i rapporti criminali e sul traffico da 4,4 minuti a un minuto, senza alcuna squadra operativa in azione, hanno affermato i media degli Emirati. Dubai ha scelto il sistema Aerobotics poco dopo la firma degli Accordi di Abramo tra Emirati Arabi Uniti e Israele, avvenuta il 15 settembre 2020, come banco di prova per la regolare integrazione dei droni nelle attività di sicurezza. Il sovrano di Dubai, lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ha dato la sua approvazione finale al progetto mercoledì, 14 luglio. Israele sarà presente alla mostra universale all'interno di un padiglione di 1.500 metri quadrati, all'interno del quale ci saranno 14 grandi schermi Led che mostreranno informazioni sull'economia e la cultura di Israele, oltre a mettere in evidenza le aziende israeliane. (Res)