- "A Roma non solo esercenti e alberghi pagano il doppio di Tari della media nazionale per servizio pessimo, ma sono costretti a pagarla quasi intera anche se colpiti dalle chiusure Covid. Non basta spostare le scadenze, le promesse non mantenute della Raggi stanno distruggendo Roma". Lo dichiara Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma. (Com)