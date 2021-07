Business news: Tunisia, il parlamento approva la legge sulla ripresa economica e apre ai Bitcoin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea dei rappresentanti del popolo della Tunisia (Arp, il parlamento monocamerale) ha approvato la legge numero 104/2020 sulla ripresa economica con 110 voti favorevoli, sette contrari e cinque astenuti. Lo ha riferito il quotidiano "Economiste maghrébin", affermando che il disegno di legge sulla ripresa economica include 21 articoli relativi a diversi settori, tra cui la riduzione del carico fiscale sulle imprese e la promozione degli investimenti. Il disegno di legge prevede che le aziende possano rivalutare le proprie immobilizzazioni finanziarie in base al valore reale. Inoltre, questa legge prevede un finanziamento pari a 3 miliardi di dinari (circa 910 milioni di euro) a beneficio delle aziende colpite dalle ripercussioni della pandemia di Covid-19. Pertanto, le aziende idonee a questo piano di stimolo beneficeranno di un prestito rimborsabile in sette anni con un termine di grazia di due anni e un tasso di interesse annuo fisso non superiore al 3 per cento. Con la stessa legge di rilancio, i deputati hanno votato a favore di un articolo che agevola l'acquisto della prima casa da parte dei tunisini attraverso un prestito bancario di 40 anni con un tasso di interesse del 3 per cento senza autofinanziamento. Il ministro delle Finanze, Ali Al Kooli, ha dichiarato che questa legge consentirà ai tunisini di possedere una "valuta bitcoin", aprire conti bancari in valuta forte o dinari convertibili in Tunisia. (Tut)