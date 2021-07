M5s: statuto, presidente responsabile indirizzo politico Movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente “è l’unico titolare e responsabile della determinazione e dell’attuazione dell’indirizzo politico del Movimento 5 Stelle, ferme restando le attribuzioni dell’Assemblea”. È quanto si legge nell’articolo 11 del nuovo statuto del M5s, in cui si precisa che “il presidente è il rappresentante politico del Movimento 5 stelle in tutte le sedi e situazioni, formali e informali, in cui siano richieste la presenza istituzionale o le determinazioni politiche dell’Associazione, sia in Italia e sia all’Estero”. L'articolo precisa inoltre che il presidente "è eletto mediante consultazione in Rete secondo le procedure approvate dal Comitato di Garanzia, e resta in carica per 4 (quattro) anni. Il presidente è eleggibile per non più di due mandati consecutivi. Può essere eletto presidente ogni iscritto che presenti i requisiti di eleggibilità alla Camera dei deputati, nonché gli ulteriori requisiti fissati dal Comitato di Garanzia con apposito Regolamento".(Rin)