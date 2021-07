M5s: statuto, garante custode valori fondamentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Garante “ha le seguenti attribuzioni: è il custode dei valori fondamentali dell’azione politica del Movimento 5 stelle e in tale spirito esercita con imparzialità, indipendenza e autorevolezza le prerogative riconosciute dallo Statuto; ha il potere di interpretazione autentica, non sindacabile, delle norme del presente Statuto; ogni altra funzione espressamente attribuitagli dal presente Statuto”. È quanto si legge nell’articolo 12 del nuovo statuto del M5s. Il Garante, si legge inoltre nello statuto, “è eletto mediante consultazione in Rete, all’interno di una rosa di candidati non inferiore a 3 (tre), che il Comitato di Garanzia propone avuto riguardo a figure che si siano distinte per il determinante contributo alla storia ed all’azione politica del Movimento 5 Stelle e, dunque, per la loro rappresentatività e statura morale. Il Garante resta in carica a tempo indeterminato e può essere revocato, in ogni tempo, su proposta deliberata dal Comitato di Garanzia all’unanimità e ratificata da una consultazione in rete degli Iscritti, purché prenda parte alla votazione la maggioranza assoluta degli Iscritti aventi diritto al voto”.(Rin)