Business news: Cina, ufficio turistico Tibet punta su nuova ferrovia Lhasa-Nyingchi per sviluppo settore

- La nuova ferrovia messa in funzione il mese scorso nella regione autonoma del Tibet, nel sud-ovest della Cina, che collega la capitale regionale Lhasa con Nyingchi, contribuirà allo sviluppo del turismo. Questa l'aspettativa dell'Ufficio per lo sviluppo turistico locale, che ha presentato i dati del primo semestre. A giugno, Nyingchi ha accolto 1,24 milioni di turisti, in crescita del 15,33 per cento rispetto al 2019, l'anno prima della pandemia di Covid-19. Nella prima metà di quest'anno, la città ha ricevuto 5,03 milioni di turisti nazionali e stranieri, in crescita del 10,89 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre le entrate del turismo sono aumentate del 7,06 per cento dal 2019 a 3,93 miliardi di yuan (608 milioni di dollari Usa). L'apertura della ferrovia Lhasa-Nyingchi, la prima linea elettrificata del Tibet, porterà nuove opportunità, ha evidenziato l'ufficio. Entrata ufficialmente in funzione il 25 giugno scorso, rispetto al trasporto su strada, riduce il tempo di viaggio da Lhasa a Nyingchi da 5 ore a circa 3,5 ore. L'obiettivo della regione del Tibet è quello di accogliere 61 milioni di turisti all'anno e di generare entrate turistiche annuali di 64 miliardi di yuan entro il 2025, ha fatto sapere l'istituto. (Cip)