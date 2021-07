Business news: Arabia Saudita-Emirati, gruppo saudita Savola acquisisce holding Bayara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo alimentare saudita Savola ha siglato un accordo per l’acquisizione della holding emiratina Bayara, per 975 milioni di rial (260 milioni di dollari). L’acquisizione sarà finanziata tramite una combinazione di flussi di cassa operativi e prestiti bancari, ha annunciato la compagnia in una comunicazione alla borsa saudita (Tadawul). L’accordo rientra nella strategia quinquennale di Savola per espandere i suoi otto mercati esistenti, particolarmente in Arabia Saudita ed Egitto, acquisendo compagnie. (Res)