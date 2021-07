Business news: Iran, più di 76 mila i progetti industriali e minerari incompiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutto l’Iran attualmente vi sono almeno 76.835 progetti industriali e minerari incompiuti o in corso di completamento. Lo ha detto il viceministro della Pianificazione iraniano, Said Zarandi, citato dall’agenzia di stampa iraniana “Tasnim”. Dei più di 76 mila progetti in questione, 58.250 hanno un tasso di completamento compreso tra lo 0 e il 20 per cento, 2.920 sono completi al 20-40 per cento e 9.195 sono pronti al 60-80 per cento. I restanti 3.360 progetti, quasi completati (80-99 per cento), dovrebbero essere conclusi entro la fine di quest’anno iraniano (marzo 2022). Inoltre, “secondo le nostre ultime osservazioni vi sono circa 4.000 progetti ‘stagnanti’ nel Paese, ma per varie ragioni non c’è alcuna determinazione a portarli a termine”, ha aggiunto il funzionario. Secondo quanto affermato da un membro della Commissione speciale per il sostegno alla produzione del Majlis – il parlamento iraniano – diversi progetti non sono stati portati a termine a causa della mancanza di fondi, altri per divergenze tra amministratori. (Res)