Spettacolo: morto regista d’opera Graham Vick, il ricordo del teatro alla Scala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morto a 67 anni il regista teatrale inglese Graham Vick. Una notizia appresa “con sgomento e commozione” - fa sapere un comunicato stampa del Piermarini - da tutti i lavoratori del teatro alla Scala di Milano, dove il visionario regista nato a Liverpool nel 1953 aveva debuttato nel 1996 con la prima assoluta di “Outis”, la penultima opera di Luciano Berio, su libretto di Dario Del Corno, direttore David Robertson. Forte del successo, il teatro lo richiama per l’inaugurazione della stagione 1997/1998 con “Macbeth” di Verdi diretto da Riccardo Muti. “La Scala - ricorda la nota - non aveva mai osato un allestimento così astratto e contemporaneo per un’opera di Verdi, e tanto meno per un 7 dicembre, ma alla fine ci sono 13 minuti di applausi”. Vick torna alla Scala per una nuova inaugurazione verdiana con Riccardo Muti nel 2001: “Otello”, protagonista Plácido Domingo, scenografie di Ezio Frigerio e costumi di Franca Squarciapino. Nel 2005 arriva alla Scala dal Festival di Glyndebourne il celebre allestimento di “Onegin” di Čajkovskij, in costumi ottocenteschi tra le spighe di grano, con la direzione di Vladimir Jurovskij. Infine, nel 2019, Vick torna alla Scala con una nuova produzione di “Die tote Stadt” di Korngold diretta da Alan Gilbert. “Cinque spettacoli memorabili, diversissimi l’uno dall’altro come erano sempre diversi quelli di Vick, tutti capaci di combinare acribia razionale, sconfinata cultura teatrale e impatto emotivo, intima sensibilità e dimensione civile”, conclude la nota del Piermarini. (Com)