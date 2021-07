M5s: 2 e 3 agosto iscritti votano su nuovo Statuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ arrivato il momento di dotarsi di nuove regole, di una nuova struttura e di una nuova organizzazione che potranno proiettare al 2050 i valori identitari e la vocazione innovativa del Movimento cinque stelle, per affrontare al meglio le numerose sfide che il nostro Paese dovrà affrontare. Il presidente Giuseppe Conte, su incarico del garante Beppe Grillo, ha pertanto elaborato una proposta di modifica dello Statuto che, oltre a definire con chiarezza ruoli e funzioni, introduce nuovi strumenti organizzativi e la Carta dei Principi e dei valori”. Lo scrive il presidente del comitato di garanzia Vito Crimi sul sito del M5s. “In qualità di presidente del Comitato di garanzia, pertanto, revoco, su indicazione del garante, l’indizione assembleare di cui alla mia precedente comunicazione del 2 luglio 2021 e convoco l’assemblea degli iscritti dalle ore 10 alle ore 22 dei giorni 2 e 3 agosto in prima convocazione e dalle ore 10 alle ore 22 dei giorni 5 e 6 agosto in seconda convocazione per votare la proposta di modifica dello Statuto e contestuale revoca della deliberazione assembleare del 17 febbraio 2021 – annuncia Crimi -. Le votazioni aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto sono valide, in prima istanza, solamente qualora vi abbia partecipato almeno la maggioranza assoluta degli iscritti ed in seconda istanza qualunque sia il numero dei partecipanti, e in ogni caso sono assunte a maggioranza dei voti espressi. Si specifica inoltre che potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con identità certificata, come da Regolamento adottato dal Comitato di garanzia”.(Rin)